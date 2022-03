Découvrez un espace de détente et de promenade aménagé avec soin en lieu et place d’une ancienne carrière de pierres. Jardin Agathe Roullot Chaumont Catégories d’évènement: Chaumont

Découvrez un espace de détente et de promenade aménagé avec soin en lieu et place d’une ancienne carrière de pierres. Jardin Agathe Roullot, 4 juin 2022, Chaumont. Découvrez un espace de détente et de promenade aménagé avec soin en lieu et place d’une ancienne carrière de pierres.

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin Agathe Roullot

Venez également découvrir un hôtel pour abeilles sauvages, des nichoirs à passereaux, une haie Benjes… Visite libre du jardin Jardin Agathe Roullot Rue Robespierre Chaumont 52000 Chaumont Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T18:00:00

