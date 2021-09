Plombières-les-Bains Piscine Jutier (vestige gallo-romain) Plombières-les-Bains, Vosges Découvrez un ensemble gallo-romain excavé sous Napoléon III Piscine Jutier (vestige gallo-romain) Plombières-les-Bains Catégories d’évènement: Plombières-les-Bains

Vosges

Découvrez un ensemble gallo-romain excavé sous Napoléon III Piscine Jutier (vestige gallo-romain), 18 septembre 2021, Plombières-les-Bains.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Piscine Jutier (vestige gallo-romain) Gratuit. Entrée libre.

Visite guidée d’une piscine gallo-romaine, située sous la chaussée de la rue Stanislas, exceptionnellement ouverte. Son emplacement est matérialisé par des carreaux de verre coloré sur le trottoir. Piscine Jutier (vestige gallo-romain) Rue Stanislas, 88370 Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

