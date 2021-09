Beaumontois en Périgord Maison à empilage Beaumontois en Périgord, Dordogne Découvrez un édifice rural rare à Sainte-Sabine-Born Maison à empilage Beaumontois en Périgord Catégories d’évènement: Beaumontois en Périgord

Dordogne

Découvrez un édifice rural rare à Sainte-Sabine-Born Maison à empilage, 18 septembre 2021, Beaumontois en Périgord. Découvrez un édifice rural rare à Sainte-Sabine-Born

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison à empilage

### Visite guidée de la maison à empilage datant du XIVe siècle à Sainte-Sabine-Born. Lors des Journées européennes du patrimoine, venez assister à la visite guidée de la maison à empilage à Sainte-Sabine-Born. Cette maison datant du XIVe siècle vous donnera tous ses secrets, que ce soit sur ses habitants ou sur sa construction.

Gratuit. Réservation obligatoire.

Visite guidée de la maison à empilage datant du XIVe siècle à Sainte-Sabine-Born. Maison à empilage 16 Les Jouandis Ouest, 24440 Sainte-Sabine-Born Beaumontois en Périgord Sainte-Sabine-Born Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Beaumontois en Périgord, Dordogne Autres Lieu Maison à empilage Adresse 16 Les Jouandis Ouest, 24440 Sainte-Sabine-Born Ville Beaumontois en Périgord lieuville Maison à empilage Beaumontois en Périgord