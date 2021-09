Bordeaux Bassin de stockage et de dépollution des eaux pluviales La Grenouillère Bordeaux, Gironde Découvrez un dispositif de lutte contre les inondations avec La Grenouillère Bassin de stockage et de dépollution des eaux pluviales La Grenouillère Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

### Venez vous immerger dans ce bassin enterré, véritable cathédrale, insoupçonnable de l’extérieur. Réalisation phare du dispositif de lutte contre les inondations et de traitement des eaux pluviales, cet ouvrage de 24 mètres de profondeur peut stocker jusqu’à 65 000 mètres cubes d’eau.

Gratuit. Réservation obligatoire.

Bassin de stockage et de dépollution des eaux pluviales La Grenouillère 136 avenue Emile Counord, 33300 Bordeaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:45:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:15:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:45:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:45:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:15:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:45:00

