Découvrez un château remanié au fil des siècles et sa superbe chapelle baroque ! Château du Mirail, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Brouqueyran. Découvrez un château remanié au fil des siècles et sa superbe chapelle baroque !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château du Mirail Gratuit. Entrée libre.

De la maison forte avec tours crénelées à la chapelle baroque du XVIIe siècle : découvrez ce domaine au style architectural éclectique ! Château du Mirail Château du Mirail, 33124 Brouqueyran Brouqueyran Gironde

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

