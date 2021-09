Thouars Château des Ducs de La Trémoïlle Deux-Sèvres, Thouars Découvrez un château exceptionnel devenu collège Château des Ducs de La Trémoïlle Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château des Ducs de La Trémoïlle

### Découvrez l’histoire de ce château construit à partir de 1635 sur les volontés de la duchesse Marie de La Tour d’Auvergne et du duc Henri de la Trémoïlle. La visite guidée permet de découvrir le collège public Marie de La Tour d’Auvergne ouvert en 1931. Le guide est accompagné d’élèves du collège qui présentent leur vie d’élève de 2021 dans ce lieu si particulier.

Gratuit. Port du masque obligatoire. Groupes limités à 25 personnes.

Château des Ducs de La Trémoïlle Place du Château, 79100 Thouars Thouars Thouars Deux-Sèvres

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

