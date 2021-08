Haironville Parc et château de la Varenne Haironville, Meuse Découvrez un château du XVIe siècle et son parc labellisé « Jardin Remarquable » Parc et château de la Varenne Haironville Catégories d’évènement: Haironville

### Venez visiter le parc du château de la Varenne, inscrit au titre des Monuments historiques et classé « jardin remarquable ». Visitez également les intérieurs classés du château, l’après-midi. La conception du parc actuel est réalisée selon les principes en vigueur au XIXe siècle : une prairie, ponctuée de bosquets et ceinturée d’un boisement plus ou moins dense. Ici et là se détache une espèce remarquable par son ampleur (hêtres pourpres, platanes…) ou son originalité (tulipiers de Virginie). Le château, quant à lui, possède plusieurs éléments classés au titre des Monuments historiques, tel que son vestibule. Le rare plafond Renaissance à caissons de pierres sculptés date de la construction du château (1506) et son escalier monumental du XVIIIe siècle. Sa salle à manger possède des décors de boiseries du XVIIIe siècle. La visite des intérieurs classés du château prendra place à 16h l’après-midi.

Gratuit. Entrée libre. Visite guidée payante : 5 €.

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

