du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Bellussière Gratuit. Entrée libre.

Cette visite guidée vous initiera aux secrets de Bellussière, une énigme en Périgord Vert. Château de Bellussière Bellussière, 24340 Rudeau-Ladosse Rudeau-Ladosse Champeaux-et-la-Chapelle-Pommier Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

