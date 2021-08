Valmy Centre historique "Valmy 1792" Marne, Valmy Découvrez un centre historique pour comprendre et revivre la bataille de Valmy ! Centre historique « Valmy 1792 » Valmy Catégories d’évènement: Marne

### Visitez librement le Centre historique Valmy 1792. Le 20 septembre 1792, la Révolution française est sauvée à Valmy. Les technologies de l’image et du son vous accompagnent pour une visite au cœur des évènements révolutionnaires. En famille ou entre amis, revivez aux côtés du général Kellermann les moments forts de la bataille. Découvrez des grands évènements de la Révolution française et l’équipement des soldats au XVIIIe siècle.

5€ : tarif unique exposition temporaire et visite du Centre historique Valmy 1792.

