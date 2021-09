Loix Windara - l'atelier café Charente-Maritime, Loix Découvrez un atelier de torréfaction exceptionnel à l’Ile de Ré Windara – l’atelier café Loix Catégories d’évènement: Charente-Maritime

### Découvrez l’univers passionnant d’un café de spécialité grâce à une visite guidée de l’atelier de torréfaction artisanal de Cafés Windara. Au programme : – La sélection de nos cafés – La torréfaction – Dégustation de nos cafés du moment À bientôt chez Cafés Windara !

Gratuit. Réservation obligatoire.

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T14:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:00:00

