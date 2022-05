Découvrez un ancien site sucrier Musée Stella Matutina Saint-Leu Catégorie d’évènement: Saint-Leu

Le musée propose un parcours dans l’histoire croisée du sucre et de l’île Bourbon, qui met en lumière les particularités culturelles et économiques de cette île de l’Océan Indien. Il décrit l’évolution des techniques sucrières sur près de 200 ans, et des processus de fabrication représentés par les impressionnantes machines en place dans l’usine. Il propose d’aller à la rencontre des réunionnais en dehors des murs de l’établissement sucrier, à travers une balade-nostalgie dans le « temps lontan », autour de la « boutik sinois » et du « car courant d’air ».

Entrée libre

Installé dans une ancienne usine sucrière, le musée Stella Matutina est un musée de société décrit à travers la canne à sucre, l’agriculture, l’industrie, les techniques, l’ethnologie et l’histoire. Musée Stella Matutina 6, allée des Flamboyants, 97424, Saint-Leu, Réunion, La Réunion Saint-Leu

