Abbaye royale Saint Nicolas de Septfontaines, le dimanche 19 septembre à 11:00 6€ adulte ; 3€ -12 ans.

Présentation par la propriétaire : histoire, architecture et activités actuelles de l’abbaye de Septfontaines. Abbaye royale Saint Nicolas de Septfontaines Route de l’abbaye, 52700 Andelot-Blancheville Andelot-Blancheville Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00

