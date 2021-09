Pontenx-les-Forges Airial de Bouricos Landes, Pontenx-les-Forges Découvrez un airial légendaire Airial de Bouricos Pontenx-les-Forges Catégories d’évènement: Landes

### Visites guidées de l’airial de Bouricos ainsi que de l’exposition artistique “Légendaire Landes”, de la dernière installation en date de la forêt d’art contemporain, et autres festivités. Vous pourrez également déguster des recettes traditionnelles landaises, assister à la lecture de contes et à un concert de Boha qui auront lieu en plein air durant les deux jours.

Gratuit. Entrée libre.

Airial de Bouricos 540 chemin de Bouricos, 40200 Pontenx-les-Forges Pontenx-les-Forges Landes

