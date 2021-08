Gujan-Mestras Allée de l'Infante Gironde, Gujan-Mestras Découvrez tout sur le séjour de l’Infante d’Espagne Eulalie de Bourbon Allée de l’Infante Gujan-Mestras Catégories d’évènement: Gironde

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Allée de l'Infante

### Visite commentée sur le séjour de l’Infante d’Espagne Eulalie de Bourbon à la villa “Sans Souci” de la hume en 1915. Par Olivier Narp, en partenariat avec la Société Historique et Archéologique du Bassin d’Arcachon et du Pays de Buch.

Gratuit. Jauge limitée. Réservation obligatoire.

Allée de l'Infante 2, allée de l'Infante 33470 Gujan-Mestras

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

