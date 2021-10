Bourges Halle au blé Bourges, Cher Découvrez son histoire… Halle au blé Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Cher

Découvrez son histoire… Halle au blé, 17 octobre 2021, Bourges. Découvrez son histoire…

Halle au blé, le dimanche 17 octobre à 09:00

A l’occasion des _Balades du Berry républicain,_ la Ville d’art et d’histoire de Bourges vous propose de découvrir l’histoire de la halle au blé, devenue un marché couvert encore en activité. Journées nationales de l’architecture Halle au blé Place de la Nation 18000 Bourges Bourges Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T09:00:00 2021-10-17T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Halle au blé Adresse Place de la Nation 18000 Bourges Ville Bourges lieuville Halle au blé Bourges