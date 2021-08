Sarlat-la-Canéda Office de tourisme Dordogne, Sarlat-la-Canéda Découvrez Sarlat et son histoire Office de tourisme Sarlat-la-Canéda Catégories d’évènement: Dordogne

Sarlat-la-Canéda

Découvrez Sarlat et son histoire Office de tourisme, 18 septembre 2021, Sarlat-la-Canéda. Découvrez Sarlat et son histoire

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Office de tourisme Entrée libre, masque obligatoire, jauge et conditions selon les conditions sanitaires.

Sarlat, histoire d’une ville : le parcours présente l’histoire et les principaux monuments de la cité ; du Moyen Âge à aujourd’hui. Office de tourisme 3 rue Tourny 24200 Sarlat Sarlat-la-Canéda Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00;2021-09-19T21:00:00 2021-09-19T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Sarlat-la-Canéda Autres Lieu Office de tourisme Adresse 3 rue Tourny 24200 Sarlat Ville Sarlat-la-Canéda lieuville Office de tourisme Sarlat-la-Canéda