### Participez à une série de balades pour mieux connaître la ville ! **Balade-découverte du quartier Acotz** Avec l’association Jakintza, partez pour une balade-découverte de 9 km, à la découverte de l’origine de Saint-Jean-de-Luz dans les quartiers anciens d’Acotz : Senitz, Jalday, Kechiloa et Erromardie. _Dimanche : 9h_ **Saint-Jean-de-Luz, cœur de ville** Venez découvrir le port de pêche traditionnel, les rues pittoresques ainsi que la promenade de la plage et ses charmantes maisons à passerelles, sans oublier l’église Saint-Jean-Baptiste, haut lieu du mariage de Louis XIV et de l’infante d’Espagne Marie-Thérèse. _Samedi : 10h_ **Découverte de la ville en toute liberté** Office de Tourisme 20, boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz – Visites libres du centre historique de Saint-Jean-de-Luz avec des audio-guides. – Quiz ludique pour découvrir la ville en famille. _Samedi : 9h30 à 11h /14h à 17h_

Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité.

