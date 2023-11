Découvrez « Qu’il fait beau cela vous suffit » Théâtre de L’étoile du nord Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Découvrez « Qu’il fait beau cela vous suffit » Théâtre de L’étoile du nord Paris, 15 novembre 2023, Paris. Le mercredi 15 novembre 2023

de 20h00 à 00h00

Le jeudi 16 novembre 2023

de 20h00 à 00h00

Le samedi 25 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

Le vendredi 24 novembre 2023

de 20h00 à 22h00

Le jeudi 23 novembre 2023

de 20h00 à 22h00

Le mercredi 22 novembre 2023

de 20h00 à 22h00

Le mardi 21 novembre 2023

de 20h00 à 22h00

Le samedi 18 novembre 2023

de 19h00 à 22h00

Le vendredi 17 novembre 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. A partir de 13 ans. payant Plein : 18 € Réduit : 12 € (demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, retraités, moins de 30 ans, pass Navigo) CE, Carte Cezam : 8€ Groupes scolaires

et associatifs : 5 € Une pièce percutante et survoltée de la compagnie Les Entiché·e·s, qui plonge les spectateur·trice·s dans le quotidien d’un collège en Réseau d’Éducation Prioritaire. « Qu’il fait beau cela vous suffit » Dès 13 ans / 1h40 Aleksander est un adolescent en rupture, tiraillé entre son désir d’indépendance et sa rage envers les règles du collège. Violette, CPE fraîchement débarquée dans l’établissement, pense pouvoir résoudre les tensions par la discipline. L’expérimenté Jean, prof de physique-chimie, craque tout simplement face à l’agression de trop. Mélanie Charvy et Millie Duyé nous plongent dans le quotidien d’un système scolaire en ébullition à travers une galerie de personnages qui tentent de faire ensemble ce que le politique ne semble pas réussir à réparer. Pour en savoir plus →

