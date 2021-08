Découvrez plus de 55 variétés de bambous au parc botanique ! Bambouseraie Brisson, 18 septembre 2021, Matha.

Découvrez plus de 55 variétés de bambous au parc botanique !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Bambouseraie Brisson

### Venez visiter librement la Bambouseraie Brisson, riche de ses soixante variétés de bambous, elle saura enchanter petits et grands. Venez découvrir le bambou le plus rare du monde, le « Kikko » (du japonais « carapace de tortue »), visible dans uniquement deux sites en France, rendez visite à nos grues couronnées et profitez de la sérénité de notre jardin ! Le jardin botanique est ouvert à la visite libre, agrémenté d’informations sur nos plantes, vous découvrirez des détails inattendus sur les bambous. Si vous voulez participer à l’une de nos visites guidées et ainsi goûter et sentir des plantes exotiques et originales, n’oubliez pas de vous inscrire en suivant les contacts fournis. Vous pourrez également visiter notre maison familliale, typiquement charentaise et du 18ème siècle. En fin de visite vous pourrez goûter aux produits du vignobles que nous distillons sur la propriété.

Gratuit. Entrée libre. Visites guidées sur inscription : 10h, 14h30 et 16h30.

Venez visiter librement la Bambouseraie Brisson, riche de ses soixante variétés de bambous, elle saura enchanter petits et grands.

Bambouseraie Brisson 16 rue du Moulin, 17160 Matha Matha Charente-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00