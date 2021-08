La Rochefoucauld-en-Angoumois Château de La Rochefoucauld Charente, La Rochefoucauld-en-Angoumois Découvrez plus de 1 000 ans d’histoire Château de La Rochefoucauld La Rochefoucauld-en-Angoumois Catégories d’évènement: Charente

Découvrez le Château de la Rochefoucauld, perle de l’Angoumois, à travers son architecture Renaissance ! La visite se fait en partie libre, seules les bibliothèques se font avec un guide.

Gratuit. Inscription obligatoire, 30 élèves par classe max, pour collèges et lycées.

Partez à la découverte du Château de la Rochefoucauld. Château de La Rochefoucauld 16110 La Rochefoucauld La Rochefoucauld-en-Angoumois La Rochefoucauld Charente

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T13:00:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T18:00:00

