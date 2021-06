Reims Basilique de Saint-Remi Marne, Reims Découvrez ou redécouvrez les merveilles de la basilique Basilique de Saint-Remi Reims Catégories d’évènement: Marne

### Pendant les Journées européennes du patrimoine profitez du week end pour redécouvrir, seul ou avec un guide, les secrets de la basilique Saint-Remi. Des bénévoles de l’association _Renaissance de Saint-Remi_ vous proposent des visites guidées gratuites et sans inscription : * Samedi : de 10h à 17h * Dimanche : de 12h à 17h.

Gratuit. Entrée libre.

