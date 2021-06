Bordeaux Bibliothèque de Bordeaux Mériadeck Bordeaux, Gironde Découvrez ou redécouvrez les Lettres persanes Bibliothèque de Bordeaux Mériadeck Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Découvrez ou redécouvrez les Lettres persanes Bibliothèque de Bordeaux Mériadeck, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Bordeaux. Découvrez ou redécouvrez les Lettres persanes

Bibliothèque de Bordeaux Mériadeck, le samedi 18 septembre à 10:00

### À l’occasion du tricentenaire des Lettres persanes, la bibliothèque de Bordeaux met en valeur l’œuvre magistrale et intemporelle de Montesquieu. La bibliothèque conserve des documents exceptionnels de l’écrivain, manuscrits et éditions originales, qui seront présentés le temps d’un moment privilégié.

Gratuit. Entrée libre. Espace Patrimoine. 4e étage.

À l’occasion du tricentenaire des Lettres persanes, la bibliothèque de Bordeaux met en valeur l’œuvre magistrale et intemporelle de Montesquieu. Bibliothèque de Bordeaux Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33 000 Bordeaux Bordeaux Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Bibliothèque de Bordeaux Mériadeck Adresse 85 cours du Maréchal Juin, 33 000 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Bibliothèque de Bordeaux Mériadeck Bordeaux