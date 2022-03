Découvrez ou redécouvrez la tapisserie à l’aiguille Lisle-sur-Tarn Lisle-sur-Tarn Catégories d’évènement: Lisle-sur-Tarn

Tarn

Découvrez ou redécouvrez la tapisserie à l’aiguille Lisle-sur-Tarn, 5 mars 2022, Lisle-sur-Tarn. Découvrez ou redécouvrez la tapisserie à l’aiguille Lisle-sur-Tarn

2022-03-05 10:00:00 10:00:00 – 2022-03-07 17:00:00 17:00:00

Lisle-sur-Tarn Tarn Lisle-sur-Tarn Tarn EUR 50 50 Initiation à la technique de tapisserie à l’aiguille et apprentissage des gestes et des points de base (droits et obliques). marie-valerie@lagalerie.email +33 6 26 04 27 86 https://www.facebook.com/La-Galerie-des-petits-points-116012530219712/ Lisle-sur-Tarn

