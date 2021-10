Pessac Maison Frugès - Le Corbusier Gironde, Pessac Découvrez ou redécouvrez la Cité Frugès avec Archimuse ! Maison Frugès – Le Corbusier Pessac Catégories d’évènement: Gironde

du samedi 16 octobre au dimanche 17 octobre

L’association Archimuse vous invite à (re)découvrir la Cité Frugès – Le Corbusier à Pessac à travers un programme varié étendu sur le week-end ! Nous vous proposons une déambulation libre durant laquelle vous pourrez rencontrer, à différents points de la Cité, des médiateurs disponibles pour accompagner votre visite de commentaires. Vous pourrez également découvrir une exposition photographique et historique sur les grilles de la voie ferrée de la Cité, autour de la thématique des cités ouvrières. Nous investirons également le jardin de la maison bombardée où vous trouverez un espace détente avec une buvette mais aussi un stand d’animation ludique pour découvrir de façon sensorielle la Cité.

Gratuit. Entrée libre.

Maison Frugès – Le Corbusier 4 rue Le Corbusier, 33600 Pessac

