Découvrez ou re-découvrez le bourg de Pouldouran La Roche-Jaudy, 18 septembre 2021, La Roche-Jaudy.

Découvrez ou re-découvrez le bourg de Pouldouran 2021-09-18 – 2021-09-18

La Roche-Jaudy Côtes d’Armor La Roche-Jaudy

A 9h, place de Pouldouran, chantier pierres sèches dans le secteur de la Villeneuve à Pouldouran.

A 14h30, place de Pouldouran, balade guidée “talus-murs et routoirs, chemin du lin avec passage au “Moulin Rolland”.

A 15h, dégustation de crêpes sur Bilig et salon de thé.

A 16h, découverte des barrières à l’ancienne avec un compagnon de l’équipe des “barrières”.

De 15h à 17h, présentation du livre de Monique Palud “Il était une fois… Pouldouran” et séance de dédicaces à la Maison des Talus.

En horaires libres : visite de Pouldouran avec circuit “L’itinérance de l’école publique”.

+33 2 96 91 36 31 http://larochejaudy.bzh/

