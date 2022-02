Découvrez nos produits par ceux qui les préparent : produits régionaux, charcutiers, bouchers Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

du samedi 26 février au dimanche 6 mars à Paris Expo Porte de Versailles

Venez déguster la viande de porc et la charcuterie. Régulièrement tout au long de la journée, les équipes du Ceproc prépareront des recettes de leur cru. Les midis, les produits régionaux seront aussi à l’honneur : saucisses de Morteau et Montbeliard, jambon de Bayonne, fuseau lorrain, salaisons de Lacaune, charcuteries d’Auvergne et Rhône-Alpes… dégustations de préparations charcutières et de charcuteries et salaisons de nos régions Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T11:00:00 2022-02-26T16:00:00;2022-02-27T11:00:00 2022-02-27T16:00:00;2022-02-28T11:00:00 2022-02-28T16:00:00;2022-03-01T11:00:00 2022-03-01T16:00:00;2022-03-02T11:00:00 2022-03-02T16:00:00;2022-03-03T11:00:00 2022-03-03T16:00:00;2022-03-04T11:00:00 2022-03-04T16:00:00;2022-03-05T11:00:00 2022-03-05T16:00:00;2022-03-06T11:00:00 2022-03-06T16:00:00

Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris

