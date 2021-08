Richemont Cherves-Richemont Charente, RICHEMONT Découvrez nos Formations – Formez-vous en Alternance Cherves-Richemont Richemont Catégories d’évènement: Charente

RICHEMONT

Découvrez nos Formations – Formez-vous en Alternance Cherves-Richemont, 6 septembre 2021, Richemont. Découvrez nos Formations – Formez-vous en Alternance

du lundi 6 septembre au jeudi 30 septembre à Cherves-Richemont

– **AGRONOMIE – CHEVAL – OENOLOGIE & VITICULTURE -** + FORMATIONS SCOLAIRES * **Seconde professionnelle productions 3i** (_Agri-Viti-Equi_) * **Bac Pro CGEVV** – Conduite & Gestion de l’Exploitation Vitivinicole * **Bac pro CGEA-SGC** – Conduite & Gestion de l’Entreprise Agricole -Support Grandes Cultures + FORMATIONS SUPERIEURES * **BTSA VO** (_Viticulture-Oenologie_) Option Distillation & Vente Directe * **BTSA ACSE** (_Analyse, Conduite & Stratégie de l’Entreprise_) Option Equin * **BTSA TCVS** (_Technico-Commercial Vins & Spiritueux_) Option Stratégie Digitale et Commerce **- SOCIAL -** + FORMATIONS SCOLAIRES * **Bac Pro SAPAT** – Services Aux Personnes et Aux Territoires > Technicien de service de proximité > Agent d’accueil polyvalent + FORMATIONS SUPERIEURES * **BTS ESF** – Economie Sociale Familiale > Expert de tous les domaines de la vie quotidienne > Coordinateur en service d’aide à domicile * **DE CESF** – Diplôme d’Etat Conseiller Economie Sociale Familiale > Travailleur social dans les collectivités, les organismes sociaux… * **REESS** – responsable d’Etablissement de l’Economie Sociale et Solidaire **- FORMATIONS CONTINUES VIGNE & VIN -** * Responsable Technique de la Pépinière Viticole * Spécialisation à la Connaissance des Eaux de Vie de Cognac * Formations à la carte Découvrez toutes nos formations en replay sur notre site [[https://institut-richemont.live](https://institut-richemont.live)](https://institut-richemont.live) **CONTACT :** **Tél : 05 45 83 16 49** **Mél : [mfr.richemont@mfr.asso.fr](mailto:mfr.richemont@mfr.asso.fr)** Réseaux Sociaux : Facebook : [[https://www.facebook.com/InstitutdeRichemont/](https://www.facebook.com/InstitutdeRichemont/)](https://www.facebook.com/InstitutdeRichemont/) Youtube : Institut de Richemont instagram : Institut de Richemont Linked In : Institut de Richemont Tweeter : Institut de Richemont

Entrée Libre

Formations alternance de la 2nde à Bac+3 Cherves-Richemont 12 Route de l’Ancien Séminaire Richemont Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-06T08:30:00 2021-09-06T17:00:00;2021-09-07T08:30:00 2021-09-07T17:00:00;2021-09-08T08:30:00 2021-09-08T17:00:00;2021-09-09T08:30:00 2021-09-09T17:00:00;2021-09-10T08:30:00 2021-09-10T17:00:00;2021-09-13T08:30:00 2021-09-13T17:00:00;2021-09-14T08:30:00 2021-09-14T17:00:00;2021-09-15T08:30:00 2021-09-15T17:00:00;2021-09-16T08:30:00 2021-09-16T17:00:00;2021-09-17T08:30:00 2021-09-17T17:00:00;2021-09-20T08:30:00 2021-09-20T17:00:00;2021-09-21T08:30:00 2021-09-21T17:00:00;2021-09-22T08:30:00 2021-09-22T17:00:00;2021-09-23T08:30:00 2021-09-23T17:00:00;2021-09-24T08:30:00 2021-09-24T17:00:00;2021-09-27T08:30:00 2021-09-27T17:00:00;2021-09-28T08:30:00 2021-09-28T17:00:00;2021-09-29T08:30:00 2021-09-29T17:00:00;2021-09-30T08:30:00 2021-09-30T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente, RICHEMONT Autres Lieu Cherves-Richemont Adresse 12 Route de l'Ancien Séminaire Ville Richemont lieuville Cherves-Richemont Richemont