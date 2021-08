Saint-Amand-sur-Ornain Site de Nasium Meuse, Saint-Amand-sur-Ornain Découvrez Nasium et plongez dans une découverte archéologique Site de Nasium Saint-Amand-sur-Ornain Catégories d’évènement: Meuse

Site de Nasium, le dimanche 19 septembre à 10:00

Venez découvrir le site gallo-romain de Nasium à la Maison des Leuques ! ———————————————————————— Au programme de cette journée, la visite guidée du site de Nasium, mais également des ateliers pour vous immerger dans l’artisanat pratiqué à cette époque : * Ateliers poterie : fabrication d’une lampe à huile * Ateliers mosaïques avec des tesselles * Ateliers vannerie : fabrication d’un petit panier Des fouilles pour enfants seront organisées, pour tenter de découvrir différents objets. Le site accueillera également des légionnaires romains tout au long de la journée.

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

