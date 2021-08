Morlanne Morlanne Morlanne, Pyrénées-Atlantiques Découvrez Morlanne, l’authentique village béarnais Morlanne Morlanne Catégories d’évènement: Morlanne

Découvrez Morlanne, l’authentique village béarnais Morlanne, 9 septembre 2021, Morlanne. Découvrez Morlanne, l’authentique village béarnais 2021-09-09 10:00:00 – 2021-09-09

Accompagnée de Sabine du Syndicat du Tourisme, (re)découvrez le village pittoresque de Gaston Fébus. Son architecture, son histoire ! Tout en déambulant dans la rue principale il vous sera dévoilé l'histoire de ce village médiéval. Rendez-vous devant l'agence postale communale pour le début de la visite. Sur réservation.

Détails Catégories d’évènement: Morlanne, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Morlanne Adresse Ville Morlanne lieuville 43.51065#-0.53505