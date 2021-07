Découvrez l’univers musical original de Nicolas Moro Musée de l’Île d’Oléron, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Saint-Pierre-d'Oléron.

Découvrez l’univers musical original de Nicolas Moro

Musée de l’Île d’Oléron, le dimanche 19 septembre à 17:00

### Bercés par sa voix chaude, laissez-vous séduire par l’univers de Nicolas Moro, entre blues, swing et chansons françaises. Pour conclure le défilé organisé dans le cadre du concours Mode in Oléron, l’équipe du musée vous invite à participer au concert de Nicolas Moro. Avec sa voix chaude, et l’autodérision qu’il enfile pour jouer les crooners-losers, avec ses paroles millimétrées, tantôt ironiques et potaches, tantôt mélancoliques et graves, ses références musicales et ses clins d’œil permanents au swing, au blues et à la musique populaire du siècle dernier, son air de n’y connaître rien et son humour absurde et flegmatique… Nicolas Moro a su créer un univers original, neuf et pourtant familier où derrière une apparente simplicité, se cache un vrai talent d’auteur-compositeur-interprète et un musicien exigeant. [[https://www.nicolasmoro.com/](https://www.nicolasmoro.com/)](https://www.nicolasmoro.com/)

Gratuit. Entrée libre. Sous réserve des conditions météo.

Bercés par sa voix chaude, laissez-vous séduire par l’univers de Nicolas Moro, entre blues, swing et chansons françaises.

Musée de l’Île d’Oléron 9 place Gambetta, 17310 Saint-Pierre-d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:30:00