Découvrez l’univers d’un moulin oléronais ! Moulin de la Brée, 18 septembre 2021, La Brée-les-Bains.

Découvrez l’univers d’un moulin oléronais !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Moulin de la Brée

### A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Moulin de La Brée ouvre ses portes le samedi 18 et le dimanche 19 septembre 2021 de 14h à 18h ! Au programme : – des visites commentées à 14h, 15h, 16h et 17h pour découvrir le projet de réhabilitation, explorer les dessous de la coiffe et se remémorer le passé meunier oléronais ; – des ateliers jeune public : livrets-jeux, puzzles et confection de moulins à vent ; – des stands d’informations : genèse du projet et recherches historiques, matériauthèque, dossier Monuments historiques et Fondation du Patrimoine…

Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Moulin de La Brée ouvre ses portes le samedi 18 et le dimanche 19 septembre 2021 de 14h à 18h !

Moulin de la Brée La Fontaine du Moulin, Route du Moulin, 17840 La Brée-les-Bains La Brée-les-Bains Charente-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00