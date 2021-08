Découvrez l’univers du tissage Tissage Moutet, 18 septembre 2021, Orthez.

Découvrez l’univers du tissage

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Tissage Moutet

### Découvrez notre savoir-faire et l’univers du tissage dans nos ateliers remplis de couleurs et de bruits ! Lors d’un parcours commenté, suivez les étapes de fabrication du linge basque et jacquard. De l’ourdissoir, où tout commence, au pôle commercial duquel nos torchons, nappes et autres serviettes sont expédiés dans le monde entier, en passant par le design et la confection, laissez-vous guider par notre équipe dont chaque membre se fera un plaisir de vous dévoiler (presque) tous nos secrets de production. Vous pourrez ainsi constater par vous-même que toutes les étapes de fabrication sont faites au sein de notre usine labellisée « Entreprise du Patrimoine Vivant » et que seuls 134 pas séparent la bobine de fil du produit fini vendu dans notre magasin d’usine. Difficile de faire plus local !

Gratuit. Sur inscription. 10 personnes max.

Tissage Moutet 85, rue du Souvenir Français 64300 Orthez Orthez Pyrénées-Atlantiques



