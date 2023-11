Découvrez l’univers des Drag-Queens lors d’une séance de dédicaces au BHV Marais ! La Librairie LE BHV MARAIS Paris, 3 décembre 2023, Paris.

Le dimanche 03 décembre 2023

de 16h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Nicky Doll, la queen la plus célèbre de la scène drag française retrace avec la collaboration de Mathieu Bobard Delière, l’histoire des drag queens en France de Louis XIV à aujourd’hui et dresse le portrait de quinze d’entre elles, toutes issues de scènes différentes. Un livre illustré de photos inédites et des documents d’archives rares.

Le dimanche 3 décembre 2023, la Librairie LE BHV MARAIS se plonge dans l’univers des Drag-Queens dans le cadre d’une séance de dédicaces du livre « Reines : l’art du drag à la française », écrit par Nicky Doll et édité par Hors Collection.

Date : Dimanche 3 décembre 2023

Heure : 16h

Lieu : 2ème étage de La Librairie LE BHV MARAIS

Venez découvrir l’art du drag à la française, avec la participation des drag-queens Diamanda Callas, Soeur Ectasia, La Kahena, Stella Rocha, Kitty Space et Madame Wasabi, dont vous pourrez retrouver l’histoire dans l’œuvre de Nicky Doll.

Rejoignez-nous le 3 décembre pour célébrer l’art du drag au BHV Marais.

La Librairie LE BHV MARAIS 52 rue de Rivoli 75004 Paris

Contact :

Couverture Reines