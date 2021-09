Lunéville Église Saint-Jacques - Salle d'exposition de la tour de la Cloche Lunéville, Meurthe-et-Moselle Découvrez « Lunéville, sa gare et son quartier des faïenceries » Église Saint-Jacques – Salle d’exposition de la tour de la Cloche Lunéville Catégories d’évènement: Lunéville

Meurthe-et-Moselle

Découvrez « Lunéville, sa gare et son quartier des faïenceries » Église Saint-Jacques – Salle d’exposition de la tour de la Cloche, 18 septembre 2021, Lunéville. Découvrez « Lunéville, sa gare et son quartier des faïenceries »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Jacques – Salle d’exposition de la tour de la Cloche Gratuit. Accès libre. Le départ s’effectue à l’église Saint-Jacques.

Découvrez, à travers l’essor économique de Lunéville, l’arrivée des optants (alsaciens/mosellans), la croissance de Lunéville (industrie), et les faïenceries. Tout un quartier s’ouvre à vous ! Église Saint-Jacques – Salle d’exposition de la tour de la Cloche Place Saint-Rémy, 54300 Lunéville Lunéville Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lunéville, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Église Saint-Jacques - Salle d'exposition de la tour de la Cloche Adresse Place Saint-Rémy, 54300 Lunéville Ville Lunéville lieuville Église Saint-Jacques - Salle d'exposition de la tour de la Cloche Lunéville