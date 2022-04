Découvrez l’ours de Gondenans-les-Moulins Musée du Château des ducs de Wurtemberg Montbéliard Catégories d’évènement: Doubs

Ursus spalaeus, plus connu sous le nom d’ours des cavernes, a vécu en Franche Comté il y a 50 000 ans. Du haut de ses 2,5m, une réplique de son squelette surplombe désormais la salle de paléontologie régionale du musée : venez découvrir cet impressionnant animal lors d’une visite thématique.

Inscription sur place, le jour même

