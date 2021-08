Le Chalard Maison de l'Or en Limousin Haute-Vienne, Le Chalard Découvrez l’orpaillage en rivière ! Maison de l’Or en Limousin Le Chalard Catégories d’évènement: Haute-Vienne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison de l’Or en Limousin

### LA RUEE VERS L’OR PRES DE CHEZ VOUS! Dans un cadre magnifique, vous découvrirez l’orpaillage en rivière et profiterez d’une demi-journée inédite en pleine nature. Un orpailleur professionnel vous fera découvrir les richesses de notre rivière aurifère, l’Isle : petites paillettes d’or, petits grenats, titane, … 4 demi-journées vous sont proposées. Vous pourrez également visiter la Maison de l’Or en Limousin, ouverte non stop de 9h à 18h, découvrir le village médiéval du Chalard, son église et son cimetière des moines et pique-niquer au bord de la rivière. Une belle journée dans un cadre unique!

Tarif préférentiel : 10 € par personne (règlement espèces ou chèques uniquement). Sur réservation (places limitées). Enfant obligatoirement accompagné d’un adulte. Matériel d’orpaillage fourni.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Lieu Maison de l'Or en Limousin Adresse Rue du Paladas, 87500 Le Chalard Ville Le Chalard