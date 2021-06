Découvrez l’Orient à travers l’œil de Girault de Prangey Musée d’Art et d’Histoire, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Langres.

le samedi 18 septembre à Musée d’Art et d’Histoire

### Laissez-vous guider par une médiatrice et voyagez en Orient avec l’œuvre de Girault de Prangey ! Plus de vingt ans après sa dernière présentation publique en France, l’artiste haut-marnais Joseph Philibert Girault de Prangey (1804-1892) est de retour avec l’exposition inédite créée en 2020 par les musées de Langres. Esthète, archéologue, dessinateur, peintre, photographe et éditeur d’art, Girault de Prangey entreprend un grand voyage au Maghreb, en Espagne, en Italie et dans les Alpes entre 1832 et 1834. Pionnier des études sur l’architecture arabo-andalouse, il décrit et dessine les édifices arabes. Il s’approprie la technique du daguerréotype avant de partir en Grèce, Turquie, Syrie, Palestine et Égypte entre 1842 et 1845. Dessins, aquarelles, peintures et daguerréotypes témoignent des grands monuments et des paysages des pays traversés. L’artiste revient de ses périples avec un exceptionnel ensemble d’images. Ces documents lui servent à éditer de précieuses lithographies réunies dans de grands ouvrages décrivant des monuments antiques, chrétiens et arabes du bassin méditerranéen. Durant la seconde partie de sa vie, Girault de Prangey se retire dans sa villa des Tuaires, près de Langres, petit paradis personnel entre jardin exotique, serres et villa néo-orientale. L’exposition dévoile les dessins, les aquarelles et les photographies acquis par les musées de Langres au cours des dix dernières années. Les recherches préalables à l’exposition et à son catalogue ont permis la découverte de collections privées et de documents encore inconnus. Fonds historique des musées de Langres, acquisitions récentes, prêts privés et institutionnels permettent la réunion de 200 œuvres, très majoritairement inédites. Toutes les facettes de la vie animée et des travaux de cet homme aux mille curiosités sont abordées dans l’exposition. Essentiellement connu jusqu’à maintenant pour ses daguerréotypes, Joseph Philibert Girault de Prangey eut de nombreux autres talents et centres d’intérêt, encore largement méconnus. Cette exposition a pour ambition de renouveler la perception de l’artiste et de son œuvre.

Gratuit. Réservation obligatoire.

Musée d’Art et d’Histoire Place du Centenaire, 52200 Langres Langres Haute-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:00:00