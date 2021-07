Joigny Église Saint-Jean-Baptiste Joigny, Yonne Découvrez l’orgue de l’église Saint-Jean-Baptiste de Joigny Église Saint-Jean-Baptiste Joigny Catégories d’évènement: Joigny

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Jean-Baptiste

Visite guidée en compagnie de l’association des Amis des orgues de Joigny. Cet orgue est classé Monument Historique, sa tribune date de 1864, sur un buffet classique datant du XVIIème siècle. **Attention** : cette visite nécessite la montée d’un certain nombre de marches pour arriver jusqu’à l’orgue.

Nombre limité à 10 personnes: en fonction de l’arrivée des publics

