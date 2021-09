Narbonne Église Sainte-Géronce Aude, Narbonne Découvrez l’orgue de Bourg Église Sainte-Géronce Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Église Sainte-Géronce, le samedi 18 septembre à 16:00

### A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’association des Amis des Orgues de Bourg organise une manifestation gratuite : une visite-exposition de l’orgue. Participez à des visites commentées, guidées et musicales pour découvrir l’instrument, son histoire, son fonctionnement et les secrets de sa fabrication. Les visites et l’exposition sont accessibles à tous. Manifestation soutenue par le ministère de la culture, la fédération française des amis des orgues et l’association Orgue en France.

Gratuit. Réservation obligatoire. Horaires : 16h ; 17h ; 18h. Groupe de 8 personnes. Durée : 45 min. Accès par un escalier en colimaçon (non adapté aux personnes à mobilité réduite).

A l'occasion des Journées européennes du patrimoine, l'association des Amis des Orgues de Bourg organise une manifestation gratuite : une visite-exposition de l'orgue. Église Sainte-Géronce 21-23 rue du 4 Septembre, 33710 Bourg Narbonne Aude

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T19:00:00

Église Sainte-Géronce Adresse 21-23 rue du 4 Septembre, 33710 Bourg Ville Narbonne