### Découvrez le patrimoine de la Collégiale Notre-Dame et visitez librement l’exposition d’art de l’artiste Fernando Costa. Au programme : – 14h : ouverture de la Collégiale Notre-Dame en visite libre. – 15h : découverte de l’histoire du patrimoine de la Collégiale Notre-Dame par Dominique Audrerie, président de la Société Historique et Archéologique du Périgord. – 18h : dévernissage de l’exposition Fernando Costa, suivi d’un repas ibérique.

Gratuit. Entrée libre. Réservation obligatoire pour le repas.

