Hohfrankenheim Bas-Rhin Hohfrankenheim À l’Atelier Litho Hurstel, vous pourrez assister à une démonstration d’impression lithographique sur la presse mécanique Voirin et visiter l’atelier avec les presses à bras. Des explications seront données sur les différents procédés et l’histoire de la lithographie. Une présentation du labo d’impression numérique complètera cette visite ainsi qu’une explication de la typographie avec la pédalette en activité. Exposition de lithographies imprimées à l’atelier en présence d’artistes. +33 6 08 67 50 02 À l’Atelier Litho Hurstel, vous pourrez assister à une démonstration d’impression lithographique sur la presse mécanique Voirin et visiter l’atelier avec les presses à bras. Des explications seront données sur les différents procédés et l’histoire de la lithographie. Une présentation du labo d’impression numérique complètera cette visite ainsi qu’une explication de la typographie avec la pédalette en activité. Exposition de lithographies imprimées à l’atelier en présence d’artistes. Hohfrankenheim

