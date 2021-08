Amanzé Atelier Création d’Amanzé AMANZE, Saône-et-Loire Découvrez l’impressionnante exposition de Maurice Balligand, artisan d’art girouettier Atelier Création d’Amanzé Amanzé Catégories d’évènement: AMANZE

Maurice balligand ouvre à la visite son atelier où sont exposé des objets de décoration en cuivre et laiton, des girouettes, des épis de faîtage et trois pièces monumentales : un char romain, le carrosse de Louis XIV en cuivre et une pyramide avec lit tournant.

Gratuit

Maurice Balligand, artisan d’art retraité et toujours passionné : des épis de faîtage, aux girouettes en passant par des pièces monumentales, tout un univers. Atelier Création d’Amanzé Les Places 71800 Amanzé Amanzé Saône-et-Loire

