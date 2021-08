Uttenhoffen Jardins de la ferme bleue Bas-Rhin, Uttenhoffen Découvrez librement le trésor insoupçonné du village d’Uttenhoffen Jardins de la ferme bleue Uttenhoffen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Jardins de la ferme bleue Adulte 4€ ; enfant +10 ans 2,50€ ; gratuit -10 ans ; étudiant 3€.

Pénétrez dans les jardins de la Ferme Bleue, labellisés “Jardin remarquable”, et laissez-vous émerveiller par la nature. Jardins de la ferme bleue 21 rue Principale, 67110 Uttenhoffen Uttenhoffen Bas-Rhin

2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T14:30:00;2021-09-17T14:30:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T18:00:00

