du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

### Participez à une visite guidée pédestre pour découvrir les principales époques d’évolution et de croissance de cette bastide portuaire. Le parcours est spécialement dédié à René Princeteau. Venez et partageons ensemble notre patrimoine au départ des quais à Libourne puis à travers la Tour du Grand Port, la place Abel Surchamp, l’église Saint-Jean-Baptiste, l’hôtel de Ville et son musée des Beaux Arts… Ce parcours sera ponctué de découvertes autour d’un peintre libournais : René Princeteau, connu pour ses tableaux équestres et pour avoir été le premier maitre de Toulouse Lautrec.

Gratuit. Réservation obligatoire. 40 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T18:00:00

