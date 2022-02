Découvrez l’huile de colza torréfié primée d’Olivier Robert Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

du samedi 26 février au dimanche 27 février à Paris Expo Porte de Versailles

La ferme familiale d’Olivier se transmet de génération en génération au sud de Rennes… Elle produit du porc, de la volaille en Label Rouge, des céréales et notamment du colza qui a permis de fabriquer de l’huile primée au concours régional des produits fermiers innovant en octobre 2021 à Pontivy (Bretagne). Passionnés par leur métier, ils ont décidé de le faire partager et de retrouver le lien direct avec le consommateur. Produit primé au concours “produit fermier innovant” (3ème prix) Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T09:00:00 2022-02-26T19:00:00;2022-02-27T09:00:00 2022-02-27T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

