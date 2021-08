Vitry-le-François Hôtel de Ville Marne, Vitry-le-François Découvrez l’Hôtel de Ville, son jardin et le cimetière Clamart Hôtel de Ville Vitry-le-François Catégories d’évènement: Marne

### Découvrez l’Hôtel de Ville, ancien couvent des Récollets, son jardin avec un ensemble patrimonial exceptionnel et le Cimetière Clamart, patrimoine caché ouvert pour l’occasion. Dans le jardin, vous verrez la façade de l’ancienne Chapelle du Collège des Garçons, qui fut incendiée en 1940, ainsi que le groupe « Adam et Eve » réalisé par le sculpteur Alphonse Terroir. Le groupe sculpté dut donné à la ville de Vitry-le-François par la ville de Paris. La visite vous présentera également le Monument Sadi Carnot. Seront exposées pour l’occasion dans le jardin de l’hôtel de Ville des statues en fonte du GHM de Dommartin-le-Franc.

Gratuit. Entrée libre. Rdv : 10h précises.

