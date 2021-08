Pessac Château de Camponac Gironde, Pessac Découvrez l’historial Raphaël Saint-Orens Château de Camponac Pessac Catégories d’évènement: Gironde

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Camponac Gratuit. Réservation : association Passeurs de Mémoire. Durée : 1h.

Ce musée, où chaque objet du passé raconte la vie quotidienne à Pessac, vous ouvre ses portes. Avec la participation de l’association Passeurs de Mémoire. Château de Camponac 21, rue de Camponac 33600 Pessac Pessac Arago-La Chataigneraie Gironde

