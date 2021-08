Découvrez l’histoire princière du château d’Arlay Château d’Arlay, 17 septembre 2021, Arlay.

Réputé le plus ancien château viticole de France, Arlay n’a jamais été vendu ni acheté depuis sa fondation au Haut Moyen-Âge, toujours transmis par héritage. Le château actuel a été construit en 1773 par la comtesse de Lauraguais, princesse d’Isenghien, héritière du château médiéval au sommet de la colline. Cette forteresse fut le fief des comtes de Chalon-Arlay, princes d’Orange, la plus puissante famille de Franche-Comté. Guillotinée à la Révolution, son petit-fils, le prince Pierre d’Arenberg, en hérite et décide d’une complète rénovation intérieure de 1825 à 1827. Découvrez ces appartements qui ont conservé leur décor et leur mobilier d’origine, réalisé par un talentueux ébéniste jurassien. Flânez dans le Parc Romantique de 8 ha à la découverte des 4 légendes d’Arlay dans le parc (par lecture de QR-code). Déambulez sur les vestiges des remparts médiévaux, dominant le paysage alentour et le vignoble historique du château.

10€ | Gratuit – 18 ans, tarif spécial JEP. Prévoir 1h30 à 2h pour une visite complète.

Visite du château meublé, du parc de 8 ha, de la forteresse et du potager fleuri.

Château d’Arlay 2 route de Proby 39140 Arlay Arlay Arlay Jura



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T12:00:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00