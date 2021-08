Bouxwiller Musée du Pays de Hanau Bas-Rhin, Bouxwiller Découvrez l’histoire, la culture et l’environnement naturel du Pays de Hanau. Musée du Pays de Hanau Bouxwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

### Découvrez ou redécouvrez ce beau musée installé dans un ensemble architectural inscrit au titre des Monuments historiques. Le Musée du Pays de Hanau est un lieu de découverte, un outil d’interprétation d’un territoire doté d’une identité culturelle affirmée. Il s’étend sur plus de de 800m² et développe trois thèmes : – l’histoire de Bouxwiller et de l’ancien comté de Hanau-Lichtenberg, – l’environnement et les ressources naturelles, autour de la colline du Bastberg, – la vie sociale et culturelle à travers les objets du quotidien du Pays de Hanau.

Gratuit. Entrée libre.

