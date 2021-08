Lussagnet-Lusson Pont Lalanne Lussagnet-Lusson, Pyrénées-Atlantiques Découvrez l’histoire ferroviaire de Pau Pont Lalanne Lussagnet-Lusson Catégories d’évènement: Lussagnet-Lusson

Découvrez l'histoire ferroviaire de Pau Pont Lalanne, 18 septembre 2021, Lussagnet-Lusson.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Pont Lalanne

### Plongez dans l’histoire ferroviaire de la ville de Pau. Cette visite permet d’appréhender la mutation d’un lieu qui recrée du lien entre la basse ville et la haute ville par sa mutation en un village artisan. 150 ans d’histoire.

Gratuit. Sur inscription. Durée : 1h30.

Plongez dans l'histoire ferroviaire de la ville de Pau. Pont Lalanne pont Lanne, 64000 Pau Lussagnet-Lusson Pyrénées-Atlantiques

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00

